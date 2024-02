Intendencia de Maldonado tiene registrados 60 vehículos con cientos de multas y miles de dólares de deudas

La Jefatura de Maldonado en conjunto a la intendencia local incautó un auto de alta gama con 218 infracciones de tránsito. El hecho ocurrió en la rotonda de la Ruta 39 en San Carlos. Se trata de un Mercedes Benz y acumula una deuda por multas de 2.249.455 de pesos, equivalentes a 57.000 dólares.

En entrevista en Informativo Sarandí Juan Pigola, director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Maldonado, informó que el gobierno departamental tiene identificado al menos 60 vehículos en la misma situación: “Somos conscientes que podemos cometer faltas. Hay una comisión que estudia los casos y si entiende que hay que sacar la multa la saca. En esta situación tenemos 60 vehículos que sabemos que no van a cambiar, que no van a respetar nada”.

“Ayer me reuní con el titular del auto (incautado con más de 200 infracciones) y me comentaba que no es él solo el que maneja el vehículo”, dijo Pigola.

“Al conocerse el caso de estos autos hubo un montón de argentinos que llamaron a informarse porque ellos no pueden ver el registro de la multa en el diario oficial” sostuvo el jerarca.

Respecto al pago de la multa explicó que los vehículos extranjeros deben pagar la multa entera. “Si no paga el auto se queda ahí estacionado y si en 90 días no hay novedades se pasa a remate. En esa situación (con multas altas) tenemos entre 4 y 5 vehículos de alta gama” sostuvo Pigola.

“Cada vez tenemos más locos en la calle. Hoy recibí un mensaje que están cruzando por el puente elevado en La Capuera con motos”, ilustró Pigola.

En relación a las bicicletas y vehículos eléctricos sostuvo: “En tema de la bicicleta realmente no estamos haciendo mucho, paramos e informamos. Los vehículos eléctricos no están habilitados en la vía pública, deben andar por la ciclovía, sí continúa por la vía pública le sacamos el vehículo. Tenemos incautados 20 vehículos eléctricos”.

Escuchá la entrevista completa.