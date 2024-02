Manini Ríos: el plebiscito contra la usura, la candidatura presidencial y el futuro de la coalición de gobierno.

El líder cabildante habló del proyecto presentado por su partido: "El sistema financiero gano mil y pico de millones de dólares, eso sale de gente que paga intereses excesivos de préstamos. Presentamos el proyecto de ley para ayudar a los deudores y nadie nos escuchó, hay mucha gente que no le conviene que salga"

"Los deudores irrecuperables van en aumento, sabemos que esto tiene muchas lecturas, queremos buscarle solución a mucha gente, pero quedamos solos" agregó.

En otro orden comparó la campaña que llevó adelante Tabaré Vazquez e hizo un paralelismo con lo que haría: "Si no atacamos el tema de la droga no hay solución en la delincuencia. De lo mejor que hizo el Frente Amplio fue la campaña contra el tabaco, con prohibiciones y campañas, ¿por qué no se hace lo mismo con la droga? La marihuana afecta de forma ireversible las neuronas"

Entrevista completa: