Gabriel Peluffo dejará el MSP: “Es algo que lo tengo definido dejar los trabajos públicos”

El médico pediatra Gabriel Peluffo dejará la Unidad de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública y se dedicará a proyectos educativos en el área de medicina y su carrera artística.

Peluffo está realizando una transición buscando hacer un cambio en su vida profesional. Actualmente sigue en el Ministerio y está trabajando en la transición de conformación de equipo en la Unidad de Inmunizaciones.

La renuncia la presentó en diciembre de, pero siguió vinculado a la unidad en la transición y en el marco de la campaña de vacunación contra el coronavirus, de la que participó en un video con detalles sobre el plan de inoculación.

En entrevista con Informativo Sarandí el médico y cantante explicó: “Es un proceso que estoy llevando hace tiempo en mi vida. Mis pacientes fueron los que más lo sufrieron, tengo una esfera pública que se desarrolla hace muchos años. Es algo que lo tengo definido dejar los trabajos públicos”.

Sobre su comunicación en el ámbito de la medicina señaló: “Es mucha responsabilidad cada palabra la respaldas con tu credibilidad. Conseguir trabajos privados para mí no fue fácil porque me vinculan con el rock, me tiraron para el lado publicó y me encantó, me enamoré del Hospital Pereira Rossell” dice

“En el caso de las vacunas lo que deseo con toda el alma es que esto no se transforme en un tema político partidario”, analizó Peluffo.

“Yo siempre exprese que no tengo ninguna intención de hacer carrera política ni ningún otro cargo público. Nunca me sentí presionado políticamente” dice Peluffo sobre su trabajo vinculado al Ministerio de Salud Pública.

En esa línea valoró la labor de los funcionarios públicos: “Uruguay tiene una gran cantidad de funcionarios públicos de tremenda calidad y salgo a defender eso. Yo soy una persona pública pero trabajé al lado de muchos funcionarios anónimos de excelente nivel”, dijo Peluffo.

Respecto a cómo fue compartir su carrera de profesional médico con la música dijo: “Creo que mis compañeros de grupo me tuvieron mucha paciencia cuando yo salía en los medios para hablar de medicina, reconozco muchísimo a mis compañeros”.

En el final informó que a nivel musical uno de los proyectos que retomará será el tango.

Escucha la entrevista completa: