Virólogo sobre encefalitis equina: “A corto plazo a mí me preocupa más el dengue”

Se confirmó el primer caso positivo de encefalitis equina en humanos, se trata de un hombre del departamento de San José. Según informó el Ministerio de Salud Pública, el paciente de 42 años con diagnóstico positivo salió del CTI y no tiene secuelas.

El vector que produce la infección de encefalitis equina en humanos es el mosquito, por eso la cartera recuerda las medidas para evitar la picadura entre ellas descacharrizar, utilizar repelente y ropa de protección.

En entrevista en Informativo Sarandí el virólogo, Santiago Mirazo, explicó que existen tres variables del virus, “la que tenemos actualmente es la más benévola”, señaló.

“El virus se transmite por un vector es el mosquito. Cuando el mosquito contagia al caballo o al animal estos se enferman pero no transmite la enfermedad”, sostuvo Mirazo.

“Aún no sabemos ante qué paciente estamos, No es el único virus que causa. No necesariamente la encefalitises mortal” sostuvo y agregó: “El caso de encefalitis oeste es un llamado de atención. Algo está pasando, hemos tenido rebrotes de enfermedades de 20 años que antes no pasaban”.

“Uruguay ya no es de clima templado, vamos llegando a un país de clima subtropical. A corto plazo a mí me preocupa más el dengue”, puntualizó Mirazo.

Escucha la entrevista completa: