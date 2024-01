Camilo Baráibar: amores y desamores en la Ciudad de la Costa

Agustín sabe que María está interesada en él. María sabe que él lo sabe y sufre por eso. Federica le aconseja olvidarlo y no engancharse con nadie jamás. ¿Pero de verdad Agustín no está interesado en María? ¿No sucede a veces que el deseo se tropieza con la timidez o la torpeza? Por no hablar del azar, que produce encuentros emocionantes, desencuentros increíbles, o tragedias (porque la muerte siempre está a la vuelta de la esquina).

Entrevista completa: