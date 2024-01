Martina Graf: "La verdadera fortaleza es mostrarse vulnerable"

Martina Graf contó su historia y el cambio que está viviendo: "La sensibilidad me persiguió toda la vida, siempre estuve en la búsqueda de no ser tan vulnerable, luego entendí que esa sensibilidad y esa empatía es lo que me hace diferente".

En otro orden contó que la adolescencia fue un momento muy duro en su vida: "Perdí a mi mamá y mi papá se volvió alcohólico y no tenía ganas de vivir".

Entrevista completa: