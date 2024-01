Exdirector de la Jutep: “Hay lobbies que pesan más que la razón”

El exdirector de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, en entrevista en Informativo Sarandí, analizó la actual política de gobierno para combatir el lavado de

activos y el narcotráfico.

En ese marco señaló: “Hay más delitos por plata, hay más plata para lavar”. En relación al combate del Estado contra el narcotráfico sostuvo: “Parecería que el objetivo mayor es meter preso al narco del barrio, es una pata pero ¿Dónde están los

grandes?

“El lavado que importa es el grande, hay personas que asesoran como lavar. No me digas que en Uruguay eso no pasa porque ya pasó”, dijo Gil Iribarne que también hizo referencia a la ley de financiamiento de los partidos políticos.

Escucha la entrevista completa.