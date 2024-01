Secretario de la Unasev “La intendencia de Montevideo no nos consultó para la construcción de una ciclovía en 18 de Julio”

En 2023 hubo nueve fallecidos menos en accidentes de tránsito con respecto al año 2022, según un informe preliminar de siniestralidad vial dado a conocer por la Unidad de Seguridad Vial.

Según estos registros bajó 2,8% el número de fallecidos en siniestros viales durante el 2023 respecto al año anterior. Hasta noviembre se registraron 385 fallecidos.

En entrevista en Informativo Sarandí secretario general ejecutivo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), Jorge Alfaro, analizó los números: “No festejamos pero según el último informe hay una tendencia a la baja en el tema muertes en accidentes de tránsito, para nosotros un fallecido es mucho”.

En la misma línea analizó la implementación de radares en rutas nacionales y su impacto directo en el tema accidentes de tránsito: “Con el anuncio de la colocación de los radares hay otro cuidado para manejar”.

“Los radares han mejorado respecto a la densidad, pero no es el único problema” sostuvo Alfaro.

CICLOVIA EN 18 DE JULIO

El jerarca también fue consultado por la instalación de la ciclovía en la avenida 18 de julio en Montevideo, obra a la que le que cuestionó: “El tema de la ciclovía en el centro de una avenida no lo inventó la intendencia, están en otras partes del mundo pero en avenidas más anchas”, dijo Alfaro

“No me gusta nada que haya dos sentidos de circulación en una vía que es flechada” dijo respecto a la ciclovía en la calle San José. Agregó: “La intendencia de Montevideo no consultó a la Unasev por el tema ciclovía”.

En esa línea sostuvo que actualmente “la autonomía departamental tiene más fuerza, hoy el congreso de intendentes es quien define”, dijo.

“Unasev no tiene fiscalizadores, los inspectores son de la intendencia y tienen autonomía, la policía caminera tiene 300 funcionarios para todo el país, definitivamente no estamos bien”, valoró Alfaro.

En materia de educación vial dijo que es partidario de aumentar las clases teóricas en las pruebas para sacar la libreta de conducir: “Yo quiero hacer que el examen teórico sea mucho más eficiente. Para que las 15 clases prácticas sigan valiendo pondría clases teóricas mucho más difícil”.

Escucha la entrevista completa: