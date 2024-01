"Fue un error usar el 'sin embargo", dijo Mario Bergara por la polémica de su twit sobre la tragedia de Los Andes

El senador por el Frente Amplio, Mario Bergara, habló en Informativo Sarandí luego de la polémica que generó una publicación en la plataforma X en la que hizo referencia a la tragedia de Los Andes.

"La epopeya de Los Andes fue protagonizada por chiquilines de los sectores más ricos de la sociedad. Muchachos de élite, sin vuelta ni matices. Sin embargo todos estamos orgullosos de que sean uruguayos. Es un historia que siempre me emocionó, entre otras cosas por sus visos de heroísmo. Puede que en el Uruguay haya recelos de clase y también consciencia de las diferencias de clase, pero no hay ni debe haber odio ni grieta. Para mí, no es poca la diferencia y hace a las particularidades de esta sociedad que hemos construido", fue el texto publicado.

En diálogo con Daniel Castro y Sergio Silvestri admitió que “fue un error haber incluido -sin embargo- en el posteo sobre lo que fue una historia que me emocionó como la de la de los sobrevivientes de Los Andes”.

“Este tuit no lo escribí en clave de campaña”, agregó.

