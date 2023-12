Caso Penadés: Celular incautado a Tarocco en la cárcel todavía no fue investigado

En entrevista en Informativo Sarandí la doctora Soledad Suárez, abogada de algunas de las víctimas del caso Penadés dio detalles de la audiencia que imputó a cinco personas por concretar una investigación paralela la de fiscalía para dar con los denunciantes del ex senador del Partido Nacional

Suárez explicó que esta organización llegó a tener “un infiltrado en la vida de Mastropierro". Sobre Romina Celeste hablaban de hacer un escarnio público, discutían titulares y que periodistas podrían dar la información”.

Sobre el posicionamiento de Carlos Tarocco, ex director del ex comcar, dentro de la organización la abogada sostuvo que el ex funcionario policial, en varias oportunidades solicitaba una casa como medio de pago por los trabajos realizados.

Respecto al celular de Tarocco incautado en la cárcel la abogada confirmó que todavía no fue investigada “la información de los imputados fue extraída del celular personal de Tarocco”

Escucha la entrevista completa: