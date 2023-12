“Es algo que quiero cambiar cuando esté en el Senado, los minutos gratis de televisión, nos ganamos un lío fenomenal con eso”, dijo Gandini sobre ley de financiamiento de partidos políticos

El legislador blanco se mostró sorprendido por el ofrecimiento del ministro, “No me imagino con un policía. No tengo por qué, salvo que el ministro sepa algo que yo no sé, de lo contrario, no tiene mucho sentido”, dijo al respecto.

“Espero que no necesitemos guardias”, añadió al respecto.

Por otro lado, Gandini hizo referencia al proyecto de ley de financiamiento a los partidos políticos. En este sentido, el legislador anunció que no ha habido muchos cambios y se mostró disconforme con el tratamiento político que está teniendo el tema.

“Tenemos una buena ley de financiamientos que funciona y una cantidad de normas que controlan a los políticos”, dijo y añadió: “estamos súper controlados, mucho más que en otros países”.

“Nos ganamos un lío fenomenal con los minutos gratis en televisión, es una confiscación y deja afuera a todos los políticos que no van a poder hacer televisión”, sostuvo el dirigente nacionalista.

“Me tengo fe en el contacto con la gente”, dijo Gandini sobre su competencia dentro del Partido Nacional con los otros precandidatos: Laura Raffo y Álvaro Delgado.

“Con esas promesas hay que tener cuidado porque hay que rodearlas de condicionamientos”, respondió al ser consultado por las declaraciones de Delgado sobre no aumentar los impuestos en caso de ganar las próximas elecciones nacionales.

Entrevista completa: