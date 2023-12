Valeria Ripoll: "La mirada de que los dirigentes sindicales tienen que ser de izquierda es muy montevideana, en el interior son de partidos tradicionales"

Valeria Ripoll fue crítica con la gestión de la Intendencia de Montevideo y Canelones: "Hay mucha gente atornillada en la Indendencia, el fotógrafo de Daniel Martínez sigue trabajando hasta el dia de hoy. No me caracterizo por defender lo indefendible, no me importa quien lo haga, ese discurso falso de la Intendencia de Montevideo y Canelones de somos cristalinos y contratamos por concurso es mentira"

"Si fuera candidata a intendenta le diría a los votantes que hay que cambiar la forma de recolección de residuos, les duele decir que fracasó el tema de la basura. No puede haber montevideanos sin saneamiento, mientras hacemos mega festivales" agregó.

Por último mencionó "El Frente Amplio no se la juega diciendo que algo es malo para el país para no quedar mal con el PIT-CNT, no se quejen cuando les dicen FA-PIT, tiene que primar el sentido común"

Entrevista completa: