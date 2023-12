Carolina Ache no negó tener otras grabaciones sobre el Caso Marset

¿Cómo lo vivió en el ámbito personal?; ¿Tuvo que actuar como madre frente a duros momentos a los que quedaron expuestos sus dos hijos menores?; ¿Se sintió respaldada por Luis Lacalle Pou durante el proceso?, estas y otras preguntas respondió Ache este viernes en Informativo Sarandí.

El próximo martes 19 de diciembre se cumple un año de su renuncia, y en este marco analizó cómo vivió personalmente el escándalo. “Me tocó cargar injustamente con una mochila que no me pertenecía”, valoró Ache y detalló que “el tema familiar” fue lo más difícil de afrontar en ese proceso. “Se dijeron cosas muy duras y que no eran ciertas”, reclamó.

“Al yo tomar la decisión de hacer las declaraciones donde correspondía y de no hacer eso que se le achaca a los políticos que es gritar en la pulpería y callar en la comisaría, hizo que se creara un falso relato y se encapsulara toda una eventual responsabilidad en mi persona”, sostuvo Ache.

Sobre las grabaciones suyas al excanciller Francisco Bustillo y luego presentadas en Fiscalía, Ache expresó que “no tuvo otra alternativa” y no descartó contar con más archivos de audios con otros representantes.

“Yo estuve un año callada, me hubiese encantado que los tiempos fueran más cortos”, declaró Ache.

En Informativo Sarandí, Ache quiso aclarar que su esposo no pertenece a Canal 4 y no tiene ninguna incidencia en ese medio de comunicación. “Todas esas teorías de que habría alguna incidencia de él en el Canal 4 para que Marset dé entrevistas, es todo lo contrario”, añadió la exjerarca.

Por otro lado, al ser consultada por su seguimiento en la política y una posible candidatura presidencial, Ache respondió: “lo que no te mata, te fortalece”.

“Yo creo que el Partido (Colorado) está en un momento complicado donde falta liderazgo y donde tiene que recuperar su identidad más allá de que el Dr. Sanguinetti ha hecho una conducción buena, pero obviamente él no va a ser, con la edad que tiene, el líder en los años que viene”, valoró la exvicecanciller.

