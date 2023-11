Veto Casa de Galicia: “Me llama la atención que el presidente se compre con esto otro lío con todos los que tiene”, dijo el senador Caggiani

El Presidente Luis Lacalle Pou evalúa por estas horas si veta o no la ley aprobada por el parlamento que cubre parte de los adeudos a los ex trabajadores de la ex mutualista Casa de Galicia.

Fuentes del Ejecutivo indicaron que la definición del mandatario se concretaría en las próximas horas previas a su viaje a China, previsto para el próximo sábado.

En entrevista en Informativo Sarandí el senador del Frente Amplio (FA), Daniel Caggiani, sostuvo que lo que establece la ley, ya aprobada, es que los 2 mil 100 trabajadores estén dentro de la ley votada en el parlamento. Por trabajador serían 610 mil pesos, eso depende del adeudo que cada uno tenga.

“No escuche a nadie del gobierno decir que esto (la ley) sea inconstitucional, yo creo que el eventual veto sería por un tema económico”, señaló el senador del MPP.

“Me llama la atención que el presidente se compre con esto otro lío con todos los que tiene”, sentenció el legislador.

