Funcionario municipal intoxicado: Adeom denunció irregularidades en el operativo

Adeom Montevideo denunció irregularidades en el operativo en el cual la intendencia prestó servicios para combatir el incendio en un depósito de plástico en Puntas de Manga.

La secretaria general de Adeom, Beatriz Tejera, dijo en entrevista en Informativo Sarandí que era el único funcionario municipal que se encontraba en el incendio cuando el protocolo de seguridad establece que deben salir al menos en grupo de a dos funcionarios.

Agregó que tras sentirse mal, producto de la intoxicación intentó comunicarse con la base de control pero no logró hacerlo producto de la poca señal que cuentan los equipos “algo que ya fue denunciado por el sindicato” sostuvo Tejera.

Según indicaron desde la intendencia, el trabajador no cumplía con las medidas de seguridad correspondientes para cumplir con el trabajo establecido. Además, denuncian que el funcionario no contaba con mascarilla y que el trabajo que le indicaron tendría que haber sido realizado por Bomberos.

La Dirección Nacional de Bomberos dijo que investigará la intoxicación del funcionario de la Intendencia de Montevideo.

"La tarea del maquinista era retirar los rollos de nylon que no habían sido afectados colocándolos a una distancia que no fueran alcanzados por el calor, para evitar el avance del fuego", informó Bomberos en un comunicado.

En cuanto al humo, siempre se trabaja en dirección del viento y sin que el operario o bombero se exponga a inhalar el producto de la combustión", añadieron desde bomberos.

Escuche la entrevista completa: