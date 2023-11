Se presentó el programa y campaña de sensibilización denominada: “Tengo un problema con las drogas”

La Junta Nacional de Drogas informó la creación una “Comisión Nacional de Prevención y Tratamiento de Problemas de Consumo en el Ámbito Laboral”, integrada por el gobierno, sindicatos y empresarios. En un acuerdo alcanzado dentro del convenio colectivo entre la Cámara de la Construcción y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca),

Por su parte, el Secretario General de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío resaltó que “el diálogo sistemático entre los actores de las relaciones laborales que se encuentran en los espacios de trabajo es tan necesario para llegar a acuerdos e intercambiar puntos de vista, y sobre todo para trabajar en forma conjunta”.

Alejandro Ruibal expresó que “las drogas estuvieron muy cerca en mi vida, muy cerca en amigos y familiares, y nunca supe qué hacer con el tema, nunca supe cómo enfrentar al tema. Hablando, acompañando en las distintas etapas no pude sacar a un gran amigo mío, que ya no está con nosotros, y es una de las frustraciones a veces que más de uno de los que está acá debemos tener, porque todos tenemos contacto con alguien que consume drogas, y a veces el que consume droga no es un drogadicto, sino que es alguien que consume droga y hay quien se transforma en un drogadicto; y eso también hay que saberlo entender”.

En el cierre de la actividad, Daniel Diverio dijo que “el tema las adicciones se encuentra hoy en todos lados, y hemos visto arruinados en los últimos años, como dice la consigna, a trabajadores, trabajadoras, empresarios, deportistas, políticos y profesionales. Entonces, es un problema de todos. Quizás no todos tienen las mismas condiciones y posibilidades de encontrar herramientas alternativas para intentar resolver, y lo podemos decir con propiedad, porque muchas veces para nuestros adolescentes la alternativa que tienen es la cárcel ex Comcar -Unidad 4 Santiago Vázquez-, entonces era un desafío intentar ayudar a resolver esto”. “Esto es un problema que atraviesa el conjunto de la sociedad y hay que tomarlo como tal, y construir herramientas que permitan sostener eso, y eso lo puede hacer únicamente el colectivo”, cerró Diverio.

Para aquellos integrantes del sector de la construcción, ya sea para acceder a más información o solicitar asistencia, está disponible el sitio web www.tengounproblema.uy.

Se recordó, además, que se puede llamar por consultas o en caso de necesidad de asistencia, al teléfono 1722 (Intoxicaciones), a Emergencias (911) y a la Junta Nacional de Drogas (*1020). El programa cuenta con el apoyo de Presidencia de la República.

Entrevista completa: