Ian Moche y la importancia de hablar de Autismo

Ian Moche, un niño argentino de 10 años que se ha convertido en un influencer sobre la vida con Autismo visitó Las Cosas en su Sitio y contó su historia

"En Uruguay hay muy poca información, es importante que se difunda para saber qué es esta condición, esta neurodivergencia y así poder hacer un país mejor, una sociedad más amigable", explicó

A través de videos por Instagram, cuenta que es administrada por su mamá, ha mostrado su experiencia e informado sobre todas las características que tienen las personas con neurodivergencia.

"Está el cerebro que tiene un desarrollo que se dice común, aunque no me guste la palabra porque para mi normal es aburrido, y cuando ese desarrollo no es tan promedio, se considera que es un desarrollo neurodivergente", detalló.

"Me di cuenta que los videos ayudaban mucho, me puse muy feliz viendo comentarios de las personas, esas cosas me inspiraron mucho a seguir adelante", agregó.

Escuchá la nota completa: