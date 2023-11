Abel Pintos habló de su futuro show, sus inicios en la música y su experiencia como jurado en Got Talent

Abel Pintos comentó: "Van a poder en este evento conocer parte de nuestras vidas previo al show, es algo distinto. El público va a este festival con otro espíritu".

En cuanto a su rol en Got Talent dijo: "Me encantó la experiencia de Got Talent, mediante Emir (Abdul), sé que acá se ve mucho, yo también lo veo en Argentina y tengo mucha autocrítica. Me desilucionó un poco que Got Talent no fuera en vivo. La televisión es un escenario completamente distinto a todo, hasta el artista mas consagrado puede fallar, no es lo mismo cantar mirando una cámara".

Entrevista completa: