Caso Marset: FA no hará juicio político, Manini Ríos dijo que Lacalle “no dio orden de destruir nada" y Sanguinetti que "es un tema penoso”

El Partido Nacional, Colorado e Independiente tendrán este lunes las sesiones de sus órganos de conducción y analizarán las medidas tomadas por el gobierno por las derivaciones del caso Marset. Cabildo Abierto tendrá su mesa política mañana martes y allí analizará la situación.



La coalición de izquierda se encuentra en sesión permanente. Tras reunirse la bancada de legisladores y el secretario ejecutivo señalaron que las renuncias son positivas porque “quitan del gobierno gente que claramente actuó al margen de una actuación

pública adecuada”.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo en Informativo Sarandí: “Me parece adecuado el mecanismo del presidente Lacalle Pou. Él debía dar explicaciones a la sociedad uruguaya no al Frente Amplio”.

En esa línea agregó: “Lacalle explicó que no vino antes por un tema de agenda. Esa evaluación la hará la población. Respecto al cambio de los ministros señaló: “Nosotros creemos que el presidente debió haber destituido a los ministros”.

En referencia a la situación de Roberto Lafluf, asesor en comunicación del presidente Lacalle Pou, Pereira sostuvo: “Lafluf cruzo todos los límites que yo creía que existía en política”. En relación a los pasos que seguirá el Frente Amplio señaló: “No está ni estuvo en el menú realizar un juicio político”.

En filas de Cabildo Abierto el senador y líder de ese partido, Guido Manini Ríos, dijo que Lacalle Pou les informó en la reunión en Suárez y Reyes que no odio orden de destruir nada (en referencia a la destrucción de un documento por parte del asesor en comunicación presidencial Roberto Lafluf).

“Hoy no tenemos ninguna prueba para decir que el narcotráfico está operando en el sistema político uruguayo”, sostuvo Manini Ríos.

En ese marco destacó: “Hay que destacar que hay una justicia que está llevando al banquillo de los acusados a los ministros y jerarcas de gobierno”, agregó.

Por su parte en filas del Partido Colorado el expresidente Julio María Sanguinetti señaló: “Se cometió el error de no reconocer que se cometió el error, debió haber sido distinto esa es la responsabilidad que recae sobre los funcionarios”,



“El rol del presidente está claro, él dijo que conocía la reunión. Pasa siempre previo a una interpelación los involucrados se reúnen. No hay ninguna razón para dudar de la palabra del presidente”, manifestó el dos veces presidente. "Es un tema penoso y no hay más nada que hacer".

"El FA pidió que se alejaran los responsables y lo hicieron”, señaló Sanguinetti. Escucha la entrevista completa.