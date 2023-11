Bottinelli: "Hay una incongruencia, se habla de un presidente firme pero que no tomó la decisión de cesar"

El politólogo y director de Factum, Eduardo Bottinelli, habló con Las Cosas en su Sitio para analizar cómo quedó parado el presidente, Luis Lacalle Pou y el Gobierno luego de la conferencia del sábado en la que se aceptaron las renuncias de Francisco Bustillo, Luis Alberto Heber, Roberto Lafluf y Guillermo Maciel.

En este sentido, señaló que se busca transmitir algo en un doble sentido. "El presidenet de la República dice casi textualmente que le presentaron la renuncia y la aceptó. No dice que pidió la renuncia o él removió, pero las voces del Partido Nacional dicen que el presidente tomó las decisiones que tenía que tomar. Ahí hay una incongruencia porque se habla de un presidente firme pero que no tomó las decisiones. No es lo mismo que el pedido de renuncia que hizo el presidente en otros casos", explicó.

Además, señaló que el presidente argumenta con una lógica de tres líneas: la defensa, la minimización del hecho y la generación de optimismo.

