Gustavo Zubía: "En este país no existe la rehabilitación probada. Soñar con "Heidi y las Vaquitas" corriendo por la pradera me parece ridículo

Gustavo Zubía fue entrevistado por Sergio Puglia y Ana Mizrahi y cuestionado sobre la renuncia de Bustillo dijo: "Estamos esperando la llegada del doctor, el presidente tiene que llegar con el cuchillo afilado y opere. De acuerdo ala información que tengo es que el pasaporte fue entregado de forma lícita"

"No creo que en esto haya plata de por medio, no es necesario, no es ilícito grabar a una persona en una llamada, es ílicito grabar a dos terceros hablando, Ache no hizo algo por fuera de la ley" agregó.

En cuanto al acciones del Partido Colorado dijo: "El sector Ciudadanos no se portó bien, se apresuró, quizas mañana haya que pedir disculpas. Ache pasó meses callada, esperó el momento y descargó, cuando llegue el momento decapitelo pero hay que esperar a la justicia"

Mencionó que no comparte la forma de trabajar del actual Ministro del Interior: "Con Heber tengo diferencias, con Larrañaga hubo un cambio, Heber volvió a las cifras alarmantes y una filosofía en el Ministerio del Interior como la que había en 2018"

En cuanto a los allanamientos nocturnos dijo: "El hogar es un sagrado inviolable, la boca de pasta base no. Usted arrienda para vivir, si al otro día hay una boca al lado, cambió el destino y se acabó la protección ¿No puede ser que seamos un poquito retardaditos?"

Entrevista completa: