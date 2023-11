Guillermo Draper: "Marset tuvo mucho éxito en el negocio logístico de distribución de droga que es comprada por la mafia calabresa italiana que es de las más poderosas"

El periodista Guillermo Draper habló en Al Pan Pan sobre lo publicado en el semanario Búsqueda: "Decidimos publicarlo en las redes antes que el papel porque era una noticia muy importante. Vamos a ver que resuelve el presidente en los próximos días"

"Sebastián Marset según las investigaciones policiales es un narcotraficante uruguayo que migró a Bolivia y maneja la distribución de drogas que se producen en Bolivia y Perú que pasan por la hidrovía que conecta Bolivia, Paraguay Argentina y Uruguay, la droga llega al puerto de Montevideo y luego recala en Europa, África etc" agregó

En las últimas horas se conocieron algunas críticas realizadas por el periodista Joel Rosemberg hacia el periodismo a raíz de la publicación de Draper: "Que diga 'los periodistas se durmieron' no está bien, hay muchos periodistas que investigan, todas las fuentes que pasan información tienen un interés(...) No siempre la información te la regalan, si alguien esta dormido hace dos años es porque no ejercita ese músculo"

Por último comentó: "El periodismo siempre está pensando que el centro es la ciudadanía y que la gente esté mejor informada para tomar mejores decisiones, si eso beneficia a alguien no es la intención del trabajo periodístico. La información es de tanta interés que renunció un canciller. La justicia y Fiscalía iniciaron investigaciones dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y quizás toque a un asesor del presidente"

Entrevista completa: