Andrés Ojeda: "Estoy considerando seriamente ser candidato"

El abogado Andrés Ojeda habló con Las Cosas en su Sitio y afirmó que está "considerando seriamente" ser candidato a la presidente por el Partido Colorado.

"El desafío me entusiasma mucho. Es como si mañana tu cuadro está un poco más y podes darle una mano para que le vaya mejor, yo no puedo dormir de noche si puedo aportar algo y no lo hice", explicó

Asimismo, dijo que lo que en estos momentos le preocupa es que haya un buen equipo técnico ya que después los apoyos sectoriales van a fluir.

"Necesito volver a creer, tener una esperanza, que hay un futuro para el partido", agregó.

Por otra parte, se refirió a la propuesta de habilitar los allanamientos nocturnos y dijo que si bien ninguna herramienta es "una solución mágica" para ningún problema del país, este es un tema que genera consensos.

"Es un tema bastante blindado, hay poco para decir en contra porque la prohibición es propia de otro tiempo, no tiene sentido hoy es solo un amparo para los narcotraficantes", agregó.

Sin embargo, consideró que la "paternidad" del proyecto y el rédito político que se le pueda querer sacar puede llegar a matarlo y por ello dijo que hay que hablar con los distintos sectores, como ya lo hizo con el PIT-CNT.

