Casilda Echevarría sobre su permanencia en la presidencia del BHU: "Con una llamada de teléfono del presidente a mí me alcanzaría para renunciar"

“Me designo el presidente con la venia unánime del Senado, me dio este barco para comandar. A él le pasará como a mí, que a veces coincidimos y a veces no. Si en algún momento cree que las coincidencias no son tales me lo dirá”, explicó.

“A Luis lo conozco hace muchísimos años y le tengo un cariño muy grande”, añadió la presidenta del Banco.

El Senado aprobó, en las últimas horas, el proyecto de ley que pretende brindar una solución a los deudores en Unidades Reajustables del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y de la Agencia Nacional de Vivienda, una iniciativa que fue votada por unanimidad en el Parlamento.

Al respecto, Echevarría expresó que durante la votación sintió tristeza y frustración.

“Yo sentí fracaso porque hice una gran campaña en contra, en conjunto con la gente del Banco Hipotecario”, dijo.

