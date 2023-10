Claudia Poggi, enfermera uruguaya en Israel: "Mi hospital está a 70 km y ya no tenemos camas, los hospitales del sur están saturados"

Claudia Poggi es una enfermera uruguaya que vive hace 20 años en Israel, trabaja en el Hospital Hadassa Ein Karen de Jerusalem. Entrevistada en Viva La Tarde habló de lo acontecido en el país en los últimos días, el trabajo en el hospital, el caos entre personas heridas, familias desaparecidas, hijos convocados al ejercito y el miedo constante de cruzarse con terroristas: "Lo que pasó esta vez superó la capacitación de todos, vivo acá hace 20 años y nunca vivimos algo así, nadie podía imaginar que algo así iba a pasar. Mi hija y mi yerno son reservistas del ejército y ya los llamaron"

"Ahora tenemos 900 muertos y 2600 heridos. En mi hospital hay varios heridos graves, muchos con temas neuronales, nuestras camas de CTI están llenas. Hoy sonó la alarma dos veces. En el hospital tenemos un refugio al que hay que llevar a todos los que puedan caminar. Las personas no quieren dejar solos a sus familiares que están graves" agregó

Su perspectiva dentro del hospital abarca varias aristas, con respecto a lo mencionado anteriormente mencionó: "En el hospital trabajan judíos y musulmanes, estamos todos conmovidos por igual, el pueblo ha sido muy solidario, acá todos creemos que esta guerra va a ser larga. No va a terminar ni hoy ni mañana. Tengo compañeros de trabajo y familiares de personas internadas que están desaparecidos, familias que tienen familiares heridos, hijos en el ejército y personas desaparecidas. Es todo muy caótico".

Por último Poggi dijo: "Es un shock estar todo el tiempo pensando que podes abrir la puerta de su casa y que puede haber un terrorista que te mate o te secuestre. Le dije a mi hija que está en el ejercito: 'por favor no quieras ser héroe', me quita el sueño que no le pase nada"

Entrevista completa: