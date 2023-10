Barbie, la muñeca que revolucionó (y sigue revolucionando...) la sociedad

Los juguetes acompañan a las infancias desde siempre, así como la personificación de objetos para entretenimiento.

Las muñecas en particular han sido un eslabón fundamental en la historia del juego infantil.

Pero existió una que le dobló el brazo a las demás.

Una creación revolucionaria para su época que mantiene su vigencia más de 60 años después.

Un producto que generó y sigue generando fortunas.

Un ícono cultural que trascendió el juego de niñas y niños y es el reflejo de muchas generaciones.

Esta es la historia de la muñeca más famosa.

Esa que tiene su propia biografía ficticia.

La que sigue pareciendo una adolescente a pesar de ser sexagenaria.

Esa que no ha estado exenta de críticas, tal vez por eso mismo, porque logró lo que todos quieren y no logran, trascender el tiempo.

Ella es… la muñeca Barbie.

Foto: By Originally published by the Los Angeles Times. Photographer unknown; Restored by Adam Cuerden - https://digital.library.ucla.edu/catalog/ark:/21198/zz0002qg0b, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=135030063