Oddone: "Orsi tiene el talante y el espíritu para un cargo de la responsabilidad de presidente"

El economista Gabriel Oddone habló con Las Cosas en su Sitio y analizó la situación macroeconómica del país, como también los desafíos en la política monetaria para el próximo gobierno.

En este sentido, reiteró su apoyo al Frente Amplio y, más precisamente a la candidatura del intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Además, se refirió a su posible participación dentro de un gobierno impulsado por este candidato.

"Falta mucho, nadie me ha ofrecido nada, pero me gustaría poder hacer algo en Uruguay, contribuir desde el lugar que me convoquen, a dejar de decir lo que habría que hacer e intentar hacerlo", señaló.

Asimismo, sostuvo que estaría "honrado" de poder devolverle a Uruguay lo que le dio.

"Orsi es una persona que tiene el talante y el espíritu para tener un cargo de esa responsabilidad", acotó.

Oddone también opinó sobre la situación política argentina y enfatizó que en este escenario electoral, votaría en blanco en primera vuelta y en segunda en cualquiera que esté frente a Javier Milei ya que "sería un riesgo" que sea presidente.

"Argentina hoy tiene tres malas opciones, pero hay alguna que son menos malas que otras", apuntó.

