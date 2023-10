Jorge Nasser: "La canción Cimarrón la registré con una persona en situación de calle que me dio ideas para la canción, me parecía un buen gesto"

Jorge Nasser presenta el show "Mundo Milonga" donde festeja 20 años de milongas, redescubriendo y experimentando en su vasto territorio de canciones. Durante la entrevista mencionó su relación con la calle: "Estoy atento, me gusta ver lo que pasa, ahí me convierto en cronista e intento mantener un diálogo con la calle, hacerme amigo, si me dicen algo contesto amablemente".

"La canción Cimarrón tiene una anécdota donde una persona en situación de calle me paró y me cantó una parte, me gustó le pregunte su nombre y registramos la canción juntos, la historia detrás de la canción se hizo muy popular" comentó el artista que se presenta el 15 de octubre, Auditorio Nacional del Sodre.

Entrevista completa: