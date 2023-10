Luana Persíncula habló de sus inicios en la música, el presente y su show en el Teatro de Verano

La talentosa artista Luana Persíncula fue entrevistada por Kairo Herrera y Magdalena Prado donde habló de todo y comentó: "Gracias a Dios hoy vivo de la música, y todo el equipo, somos varios los que podemos vivir de esto"

En cuanto al tema económico manifestó: "Tengo a mi hermana que me ayuda con la parte económica, esta carrera es una apuesta y eso genera incertidumbre, pero yo pongo mi energía y mi fe en construir, mucho trabajo y mucha disciplina"

"En la música pasa mucho eso de 'hoy estás y mañana no', pero se puede trabajar. Siempre esperaba que me fuera bien en la música, pero no me esperaba esa química que estoy teniendo con productores, colegas, comunicadores” agregó

Por último hablo sobre su próximo tema: Hicimos un tema con Spuntone y Mendaro, el verdadero rock, nos divertimos muchísimo grabando. Hacía tiempo no escuchaba un rock así, sale en unos días"

Entrevista completa: