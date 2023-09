La explotación sexual infantil "es un problema que cerce año a año en el país", dijo el sociólogo Luis Purtscher

Luis Purtscher habló en Viva la Tarde sobre la explotación sexual infantil y comentó: "Uruguay es un país violento con los niños, durante años no se lo abordó cómo el problema que es desde las políticas públicas. El problema no comienza con la etapa policial y judicial, y no termina con ella, hay problemas estructurales".

Por otra parte mencionó: "Corremos siempre en una frontera muy frágil. El problema sigue estando invisible hasta que entendamos que no es un problema de otros. Es un problema que crece año a año en el país, en la prevención, hemos realizado un trabajo insuficiente pero presente. Tenemos dos leyes fundamentales, pero que dejan por fuera lo que tiene que ver con la tecnología y la comunicación".

Entrevista completa: