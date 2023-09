Luis "Ronco" López: su infancia en el Cerrito, el mundo del fútbol, la fama y el multiempleo

El popular Ronco López visitó Al Pan Pan donde repasó su vida: "De chico necesitabamos en casa para comer, no terminé los estudios y me recomendaron que la peluquería me podía gustar, tuve tres peluquerías. Siempre tuve que tener varios trabajos porque en el fútbol jamás tenes una plata fija, ahora están peleando por el salario que es insuficiente"

Por otra parte repasó su participación en MasterChef Celebrity donde llegó a semifinal, pero la cocina no era algo nuevo: "Siempre cociné yo en los planteles, ahora en Rampla los jugadores me pedían que cocine , les cocine peras al vino con helado casero, vinieron varios jugadores a ayudar".

