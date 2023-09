Los desafíos y mitos de la menopausia

La importancia de hablar de menopausia, dejar atrás ciertos mitos y responder preguntas es el objetivo de la charla que llevarán adelante este lunes en la sede de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) el experto en menopausia español José Luis Neyro y la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología y Menopausia Stephanie Viroga.

Ambos hablaron en Las Cosas en su Sitio sobre esta etapa de la vida de la mujer y las dificultades que hay en Uruguay para acceder a información.

"Tenemos muy pocos conocimiento de la pos menopausia. No existe una especialidad y los que nos hemos ido formando hemos ido a hacer curso en el exterior y acá estamos tratando de trasmitir eso a las nuevas generaciones", detalló Viroga.

Por su parte, Neyro sostuvo que hay soluciones para mejorar la pérdida de calidad de vida que sufren las mujeres en ese momento y subrayó: "Decirle a una mujer 'estás menopáusica' es simplemente ignorante"

"La menopausia no es un estado de la mujer, nadie está menopáusico, se ha tenido o no se ha tenido. (…) No le diga nunca a una mujer es lo que hay, son cosas de la edad, tienes que aguantar", remarcó.

