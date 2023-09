Cemento portland: Presidente de ANCAP dijo que empresas privadas se bajaron de licitación porque los sindicatos “piensan como a principios del siglo XX”

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, dijo en Informativo Sarandí que “no tenía indicios que el llamado para el Cemento Portland iba a quedar desierto”.

“Uno de los interesados me lo dijo personalmente que no se presentan por un tema sindical, tenemos miedo de ir al país, conocemos las movilizaciones sindicales y nos asustan. Las empresas no quieren venir a un país donde los sindicatos piensan como a principios del siglo XX”, señaló.

“El negocio da perdidas, ¿Qué empresario banca más de 20 años de pérdidas con aumentos constantes?", enfatizó.

“A partir de ahora no podemos asegurar las fuentes laborales en el sector”, comentó.

