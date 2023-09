Ex ministro Salinas: "Hay que atender a la ciencia cuando se miran los temas presupuestales y rendición de cuentas"

El Dr. Daniel Salinas se refirió a varios temas, y aseguró que el tema de la salud mental, no es solamente un problema de salud pública, es un tema sociológico. Agregó que está la vejez y la modernidad. El ex ministro de salud dijo que hay que poner el foco en los lugares de mayor vulnerabilidad.

Consultado sobre si lo llaman para volver a la actividad política, Salinas dijo que "la decisión está tomada". Señaló que no hay que confundir el servicio con el ego. Agregó que quiere estar con su familia y ser un ciudadano común. "No nací en la política y no terminé en la política", aseguró el ex ministro de Salud, quién fue designado en ese cargo a instancias de Cabildo Abierto.

Escucha la entrevista completa: