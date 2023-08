Chasquetti: "Las declaraciones juradas que presentan los partidos son ridículas"

Los problemas de control por parte de la Corte Electoral, la falta de recursos y el riesgo de que exista lavado de activos o dinero del narcotráfico en las campañas electorales son parte de la discusión que se da a la hora de intentar regular el financiamiento de los partidos políticos.

Si bien hay una normativa aprobada de 2009, este debate sigue arriba de la mesa y en este periodo de gobierno no se espera con que esto pueda llegar a buen puerto en el Parlamento.

"En Uruguay estamos durmiendo una siesta, creyendo que no nos va a pasar, estamos narcotizados, eso a veces no nos deja ver algunos problemas que son serios, controlar el dinero es algo imperioso y haber pasado 3 años y medio con una comisión encargada de eso y que no lo haya resuelto, es un fracaso muy dramático", dijo el politólogo Daniel Chasquetti en Las Cosas en su Sitio.

Según detalló, en Uruguay hay "mucho dinero sucio" que necesita ser lavado y uno de los lugares elegidos para este tipo de acciones son las campañas electorales. Además, remarcó que las campañas permiten a los narcotraficantes ganar influencia y poder.

"Se dejó pasar el tiempo, tenemos una ley aprobada en 2009 que en ese momento era muy buena pero al poco tiempo comenzamos a ver que tenía algunos defectos muy complicados", subrayó.

Escuchá la nota completa: