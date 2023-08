“Me parece que no es la manera de encarar un tema tan delicado”, dijo Ope Pasquet sobre el plebiscito impulsado por CA para deudores

En las últimas horas Cabildo Abierto lanzó finalmente la recolección de firmas para alcanzar un plebiscito con el que se apruebe la ley de reestructuración de deuda de personas físicas, después de que esta iniciativa fracasara a nivel legislativo.

El diputado del Partido Colorado se mostró en desacuerdo con la propuesta y en entrevista con Informativo Sarandí afirmó: “Creo que vamos a estar haciendo que el mercado de créditos se informalice más aún”

“Hay que ir con mucho cuidado. Al otro día, si esto sale y espero que no suceda, quiero ver quién presta plata en Uruguay y a qué costo”, añadió el legislador.

Por otra parte, Pasquet negó que en la interna del Partido Colorado exista intención de no llevar adelante elecciones internas.

“No sé de dónde sacó Guzmán eso, me sorprende. Las internas están establecidas en la Constitución, no sé a qué candidato se refiere porque a esta altura el único que se conoce es él y yo no creo que vaya a haber un acuerdo para que Guzmán Acosta y Lara sea el candidato único del partido”, sostuvo Pasquet.

Entrevista completa: