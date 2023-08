Acosta y Lara dijo que en el Partido Colorado “prenden velas” para que no haya elección interna

Guzmán Acosta y Lara, director nacional de telecomunicaciones, habló en Informativo Sarandí sobre su precandidatura a la presidencia por el Partido Colorado.

“Yo le manifesté al ministro Paganini y al Presidente Lacalle Pou que en octubre dejaría el cargo para hacer campaña. Todavía no tengo definido que fecha, seguramente sea a finales de octubre”, manifestó.

“Con Sanguinetti hace tiempo no tengo charlas. La molestia de su entorno viene de hace tiempo desde que dejé Batillistas. Yo sentí rechazos dentro del Partido Colorado. Por eso me estoy mostrando, no quiero estar mirando el retrovisor, que es lo que hizo el partido durante todo estos años”, expresó.

Acosta y Lara sostuvi que “si no fuera por mi sector la candidatura interna del PC se resolvería en un cuartito entre tres personas. Hay varios que están prendiendo las velitas para que no haya elecciones internas”.

“El esquema Talvi me gustaba, no me gustaba el candidato, después la realidad me lo terminó confirmando lamentablemente”, opinó.

“El Frente Amplio dejó de ser un partido de izquierda para ser un partido sindical. Yo quiero ser el centro, centro- izquierda de la coalición multicolor”, enfatizó.

