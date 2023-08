"Dejá tu huella", la iniciativa de Ánima para generar adhesiones y apoyar la educación

Ánima, la propuesta gratuita para que adolescentes puedan continuar con su formación educativa a partir de cuarto año, lanzó una campaña de recolección de fondos que, a través de la venta de stickers, busca que las personas o empresas dejen su huella en el lugar.

La iniciativa fue lanzada en el marco del Mes de la Niñez e irá hasta el 31 de agosto. Johanna Díaz Noble, coordinadora de Ánima y Belén Bardaco, estudiante de sexto año, hablaron en Las Cosas en su Sitio sobre esta institución y la campaña.

"Ánima es una propuesta gratuita para quienes se quieran inscribir. Los requisitos es que tengan tercer año de liceo terminado y que cumplan con el contexto socioeconómico al que apuntamos. Llenan un formulario y si cumplen con todo pasan a un sorteo", detalló Díaz Noble.

En este sentido, Bardaco destacó las virtudes de Ánima que, además de la formación educativa, la ha ayudado a crecer personalmente.

"Me pareció increíble. Ánima te apoya no solo a nivel educativo sino personal, me ayudaron a crecer mucho como persona en la forma de cómo me llevo con el resto, cómo me comunico y me expreso con las demás personas. Siento una evolución en mi", remarcó.

Para dejar tu huella se puede entrar a www.dejatuhuella.com.uy y comprar un sticker virtual, en mercado libre se puede comprar físico, así como también en los shopping Montevideo y Tres Cruces.



Escuchá la nota completa: