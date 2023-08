Ricardo Gil Iribarne habló sobre mecanismos de control de lavado y actividades del crimen organizado: “Estamos seguros y tranquilos de que nada es transparente”

Ricardo Gil Iribarne agregó que en Uruguay la sociedad no presiona, “pero no se chupa el dedo”, y entonces “lo que aumenta es la desconfianza”.

Sobre la ley de partidos políticos, Gil Iribarne aseguró que “es mala, pero lo bueno que tiene, no se aplica”. Puntualizó que no cree que los temas de corrupción, se arreglen con una ley, “si antes no cambiamos las cabezas”. Aseguró que “nadie resuelve un problema que no ve”

El expresidente de la JUTEP dijo que “lo que falta es una toma de conciencia, en especial del sistema político, y las soluciones no pasan por redactar lindo en una ley, prometamos menos, pero lo que prometamos, hay que cumplirlo”.

Entrevista completa parte 1:

Parte 2: