Paro ANCAP: Sindicato señala que “El ente no puede hablar de inversión”

En entrevista en Informativo Sarandí, Manuel Colina, secretario general del gremio también hizo referencia al llamado a licitación para que empresas privadas se asocien con el ente para la producción de portland.

En esa línea el dirigente sindical denunció que actualmente Ancap "no puede hablar” de inversión porque no hay insumos para mantener los hornos prendidos, “no hay repuestos, no se pudo producir porque no hay una gestión”, señaló.

