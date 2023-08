Horacio Peralta: "La presión que sentí en MasterChef no la sentí en ningún partido de mi carrera"

Foto: X @MasterChef_Uy

Entre lágrimas y con mucha emoción el popular "Chino" Peralta recibió el trofeo entregado por Sergio Puglia como ganador de Master Chef Celebrity 2023, el ex jugador comentó: "Hace un año no sabía hacer nada en la cocina, fue como patear con las dos piernas, es algo que aprendí y lo perfeccioné, en el programa estaba muy atento, aprendí más de las correcciones a los compañeros que de lo que me decían a mi".

Por otra parte comentó: "La formación de deportista te da eso de siempre competir, si perdía y me invitaban de nuevo volvía sin dudas. Descubrí una faceta nueva, voy a usar tanto el viaje a España como el curso de cocina profesional para aprender, esto es un antes y un después."

Entrevista completa: