Javier García: "Me llama la atención la lentitud de la INDDHH"

Luego de que el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) acusara a UTE de no querer colaborar con el mapeo de los cables hallados en el exbatallón 13 que impiden excavar en una zona tutelada y que pertenecen al Ministerio de Defensa, el ministro, Javier García, habló con Las Cosas en su Sitio.

"Estoy sorprendido por la lentitud de los encargados de esto en la Institución de Derechos Humanos". remarcó y aseguró que UTE le dio la solución al recomendarle empresas que realizan estos trabajos, pero la Institución no lo implementó.

Además, explicó que el Ministerio de Defensa no se puede meter en esa zona debido a que está cautelada.

"No me gusta que se adjudiquen responsabilidades, en la Institución de Derechos Humanos tardaron un año en poner manos a la obra, acá no hay misterio", afirmó y agregó: "Me llama la atención la lentitud que muchas veces hay en estos temas".

