Wilder Tayler: “UTE es una de las empresas que no coopera” con la búsqueda de desaparecidos

Luego de que UTE explicara que tiene la capacidad para detectar y hacer el mapeo de cables que están ubicados en la zona cautelada del ex batallón 13, pero que desistiera de hacerlo, el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tayler, habló con Las Cosas en su Sitio y acusó a la empresa de no querer cooperar con la búsqueda de desaparecidos.



“No lo hacen porque no quieren, no porque no pueden. Sencillamente han resuelto no cooperar con este tema”, enfatizó y agregó que todas las entidades estatales tienen la obligación de colaborar con las tareas de búsqueda.

Para el presidente de la INDDHH hay que tener mucha paciencia y seguir explicando mucho todo lo vinculado a los derechos humanos.

“Se supone que tiene que haber alguien que entienda que se trata de un esfuerzo nacional. UTE es una de las empresas que no coopera”, subrayó.

