Abogada amenazada por narco uruguayo: “Marset no estaba escondido, si no te escondes es porque alguien te puede ayudar"

La abogada boliviana Jéssica Echeverría, amenzada por el narcotraficante Sebastián Marset, dijo en Informativo Sarandí que quieren "saber el movimiento de todas las personas vinculadas al caso Marset. Estamos ante un lavado de activo trasnacional. Anoche la policía allanó una empresa de venta de entradas para conciertos”.

“Marset no estaba escondido, no andaba en la sombra. Había logrado ingresar bien en un círculo social. Tenía una vida pública. Si sos un narco que tiene captura internacional y no te escondes es porque alguien te puede ayudar”, señaló.

