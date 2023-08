Emiliano Brancciari y su proyecto como solista que girará por el interior

El cantante y líder de No Te Va Gustar, Emiliano Brancciari habló con Las Cosas en su Sitio sobre su proyecto solista, que mantiene en paralelo junto a la icónica banda, y con la presentación de su disco "Cada segundo dura una eternidad", que se llevará a cabo en varios departamentos del interior del país.

"Se da sin querer, con No Te Va Gustar grabamos el disco "Luz" en pandemia y nos quedaba más de un año para volver a tocar en vivo y yo seguí componiendo, ya no pensando en la banda porque estábamos recién grabados. Me salió algo más personal encarado musicalmente desde otro lugar sin pensar en mis compañeros de siempre y cuando llegué a un número de canciones dije por qué no grabarlo?", explicó.

A partir del 10 de agosto y hasta el 18 de ese mes, hará una gira por el interior en la que incluirá sus temas como solista, algunos de sus éxitos e incluso algunas versiones de otras grandes canciones de la historia.

"Las letras son bastante más personales, autorreferenciales, no estoy representando a mis compañeros. Musicalmente es algo más crudo, con menos instrumentación pero no por eso pierde la intensidad", dijo sobre sus nuevos temas.

El 10 de agosto se presenta en Minas, el 11 en Maldonado, el 12 en Melo, el 13 en Florida, el 17 en Tacuarembó y el 18 en Durazno. Las entradas están a la venta en RedTickets

