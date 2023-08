Iñaki Urlezaga: "Hago danza porque me interesa contar cosas, es mi forma de comunicar"

Iñaki Urlezaga llega al Sodre y habló en Al Pan Pan sobre su pasión por el ballet, la forma de comunicar y el éxito de Dos hemisferios: "Es una temática muy actual porque habla del feminismo, de los hombres y de la fragilidad con que se atraviesan algunas temas, la gente necesita encasillar y el arte es para romper esquemas"

Por otra parte agregó: "El amor, el odio, la desconfianza estan muy pegados, de eso se trata un poco la obra, los arreglos que se hicieron en el Sodre desde lo musical son brutales, se modernizó mucho".

"Es una mezcla del Broadway, Maipo y Colón, la gente que lo ve sale impactado a todos, les resuena de manera distinta cada estación, no esperé que tenga esta repercusión en la gente. Me retiré hace unos años del baile porque no podía hacerlo a la perfección por eso estoy desde la dirección".

