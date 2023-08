¿Cuál es la realidad de las personas ausentes en Uruguay?

En entrevista en Informativo Sarandí el psicólogo y especialista en la materia, Robert Parrado, contó cómo fue su pasaje como asesor del Ministerio del Interior.



Además con Nancy Baladán, madre de Milagros Cuello joven desaparecida en 2006 contó su experiencia sobre la búsqueda de su hija. “El estado no ayuda”, señaló Baladán.



“Por el caso de mi hija tuve amenazas de muerte. Me llamaron de la cárcel de Canelones para darme información. Fui a personas ausentes con información, al otro día salgo de mi casa y me apuntan con un revólver y me dicen que me van a volar la cabeza”, narró Baladán.