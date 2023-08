Alicia Lusiardo: INDDHH denuncia falta de planos de cables de UTE en zona cautelada del Batallón 13

La antropóloga Alicia Lusiardo, que encabeza el Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), habló en entrevista con Las Cosas en su Sitio y contó detalles de los avances en la identificación de los restos hallados en el Batallón 14.

Asimismo, denunció que en el ex batallón 13, próximo al Servicio de Material y Armamento del Ejército (SMA), hace ya un año que las tareas están detenidas luego de que se encontrara un cable de UTE en esa zona.

"La última tarea que estábamos realizando casi un año atrás era una cautela detrás del galpón del 300 Carlos sobre la que había información de posibles enterramientos pero se detuvo porque encontramos un cable de 6.000 voltios que estaba enterrado en esa zona", explicó y agregó que antes de iniciar las tareas, desde UTE les habían dicho que en ese sitio no había cables.

"Llevamos un año paralizados porque no hay una solución para esa zona, no hay planos que indiquen qué es lo que pasa por allí abajo. La Institución Nacional de Derechos Humanos ha hecho varias consultas y ha tenido varias reuniones con el Ministerio de Defensa y autoridades de UTE y no se logra que aparezcan los planos o una solución que garantice que se pueda excavar una zona cautelada por la Justicia", afirmó.

Respecto a las tareas de identificación de los restos óseos hallados en el Batallón 14, dijo que lograr saber quién fue la persona desaparecida permite "prender una lucecita más en esta oscuridad tan grande".

"Hay 12 mujeres con las que no se cuenta con información suficiente para su identificación y seis que no tienen muestras de sangre. Se redujo el número de 39 a 18 posibilidades", acotó.

