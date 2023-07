Caso Astesiano: Gabriela Fossati dijo que no se arrepiente de nada y que no tiene dudas que Leal le mintió

La fiscal de flagrancia, Gabriela Fosatti, dijo en Informativo Sarandí que siempre tuvo casos difíciles, pero lo que nunca había sufrido "la presión y el aislamiento como en la investigación por el caso Astesiano. No puedo ir a un supermercado o a un shopping sin que la gente me reconozca. Me pasaron situaciones en lo laboral y en la Ciudad Vieja”.

“La realidad es que yo pedía 14 informes por día, el problema venía porque las respuestas no eran tan claras, al principio en los primeros dos meses estuve muy sola con mi equipo", dijo. “Estoy muy contenta con el resultado de mi trabajo, con ese trabajo se autoinvestigaron todas las oficinas que yo investigué”, agergó.

“Yo había pedido ser apartada antes de que me apartaran. Se trasladaron hasta mi adolescencia para informar sobre mi ideología. Yo sentía que no había un compromiso de las autoridades que debían responder respecto al caso. Tenia el enojo permanente de mi jefe (Fiscal Gómez)”, expresó.

Sobre la situación con Gustavo Leal, dijo que "Camaño hizo un show y prácticamente me dieron una clase de magistratura. Estoy convencida que el susto (de Leal) vino por algo que yo no conocía. No me arrepiento para nada. Yo sentí que Leal me estaba mintiendo, no tengo dudas”.

"El presidente Lacalle Pou, me dio el teléfono, fuimos a Policía Científica, colaboró en todo. En las conversaciones entre Astesiano y Lacalle Pou no hay nada", manifestó.

“No sé porque ahora no hay filtraciones”, sostuvo la fiscal.

Escuchá la entrevista completa.