¿Qué zonas de la ciudad y qué tipos de construcciones tienen más riesgo ante un eventual sismo?

Estudios revelaron que Uruguay podría sufrir un sismo de 6,3 en los próximos 20 años. ¿Cómo estamos desde el punto de vista edilicio ante una situación de esas características?

El arquitecto Daniel Chamlian, experto en estructuras, dijo en "Viva La Tarde" que "hay estructuras anteriores al hormigón armado y esas tienen menos resistencia a los sismos. Hay muchas así en la Ciudad Vieja. Ladrillos y estructuras metálicas. Esas estructuras están muy expuestas. Algunos edificios en la rambla no están preparados para el recibir un daño horizontal de alta magnitud".

"En Uruguay los pilares son de 13 centímetros. Esos no tienen rigidez horizontal. Por ejemplo, en España son de 25 centímetros", explicó.

"No estamos preparados para eventos de este tipo ni como usuarios ni como profesionales. En la facultad de arquitectura no hablamos de estos temas. Decimos 'por suerte que acá no hay sismos'. No nos preparamos", agregó.

Escuchá la entrevista completa: